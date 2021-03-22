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Siirt'te Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, yeni konsepti ile hizmete girdi

İHA

Siirt'te Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, yeni konsepti ile hizmete girdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kamu hizmetlerinde dijital dönüşüme yönelik vizyonuyla tasarlanan Siirt Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, yeni konsepti ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yeni konseptle yapımı tamamlanan il merkezi ve ilçelerdeki Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Samet Öztürk ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Akın Kul’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, kurumu gezip çalışanlarla sohbet etti. Vali Hacıbektaşoğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, verilen hizmetlerden memnun olup, olmadıklarını sordu.
Yeni Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Konsepti Projesini hayata geçiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlara ve personele daha modern, temiz ve ferah bir ortam sunulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin hizmet kalitesini artırmak, hizmetlerin hızlı, etkin ve verimli sunulması amacıyla ülke genelindeki nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışmaları yapıldığını ve bu çalışmalar kapsamında Yeni Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü Konsepti’ oluşturuldu. Amacımız teknolojinin son imkânlarını da kullanarak halkımıza hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunmaktır" dedi.

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