Bitlis'teki 'Eren-6' operasyonunda, basma düzenekli EYP imha edildi

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Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen 'Eren-6' operasyonunda, Bitlis kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlerin 500 gram C3 patlayıcıyla hazırladıkları, basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis kırsalında 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2021-77' operasyonu düzenledi. Çobansuyu kırsalında, güvenlik güçlerince yapılan aramada, pil bloklu 500 gram C3 patlayıcı bulunan basma düzenekli ve 2 elektrikli fünyeyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. El yapımı patlayıcı, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından olay yerinde kontrollü imha edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2021-03-23 12:32:19



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