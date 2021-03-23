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Aşı var, aşı olan yok Siirt’te korona virüs vaka sayıları yüzde 2’den yüzde 14’e yükseldi

İHA

Aşı var, aşı olan yok Siirt’te korona virüs vaka sayıları yüzde 2’den yüzde 14’e yükseldi

Ülke genelinde korona virüs (Covid19) vakalarının son günlerde yeniden artmaya başlaması, salgında mutasyon virüsünün hızlı bir şekilde yayılması endişesini de beraberinde getirdi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan aşı, vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Siirt genelinde aşılama oranının düşük olması vaka sayılarının yüzde 2’den yüzde 14’e yükselmesine neden oldu.
Siirt’te korona virüs vaka sayılarında artışın yaşandığını dile getiren Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, vatandaşların aşılanma oranının düşük olduğunu söyledi. Siirt’te vaka sayılarının yüzde 2’den yüzde 14’e yükseldiğini belirten Ömür, “İlimizde maalesef korona virüs vakalarında bir artış gözlemlemekteyiz. 612 Mart tarihlerinde yüz binde 2 olan vaka oranımız son bir haftada yüz binde 14 yükseldi. Bu bizleri ciddi olarak endişelendirmeye başladı. Bu kadar hızlı yayılması aklımıza mutasyonu getirmekte. Vatandaşlarımızın daha önce gösterdiği gayreti başarıyı tekrar devam etmelerini istirham ediyoruz. Özellikle maske, mesafe, hijyen kurallarında eskisinden çok daha fazla dikkat etmelerini ve rehavete kapılmamalarını önemle istirham ediyoruz. Eskiden yaşadığımız kötü deneyimler oldu, düğünler, taziyeler. Bizim için en tehlikeli odak yine oralar. Aşı konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. İlimizde aşılanma oranı yüzde 40. Düşük bir oran başarı için mutlaka ve mutlaka bu oranların yüzde 6570’lere çıkarıyor. Yan etki konusunda vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntısı olmasın çocukluk döneminde yaptırdığımız aşırlarla bu aşılar aynı. Yan etkileri açısından hiçbir sıkıntı yok. En yakın sağlık kuruluşlarına başvurmaları halinde bizler onların sırası geldiğinde mutlaka aşılama programına alacağız” dedi.

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