Siirt’te nüfusun yüzde 5,2’si yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı istatistiklerle yaşlılar verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Siirt’te 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 yılında yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

2020 yılında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 19,8 ile Sinop olurken Siirt yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında 74. il oldu. Siirt’te yaşayan 331 bin 70 kişinin, 17 bin 198'i yaşlı nüfustan oluştu. Yaşlı nüfusun 7 bin 226’sı erkek, 9 bin 972’si kadın olarak belirlendi. Siirt’te yaşayan 162 bin 131 kadının yüzde 6,2'si 65 yaş ve daha yukarı yaşta iken, 168 bin 939 erkeğin yüzde 4,3’ü 65 yaş ve daha yukarı yaşta olduğu kaydedildi.



12 bin 953 hanede en az bir yaşlı fert bulunduğu görüldü

Siirt’te 2020 yılında 12 bin 953 hanede yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 19,7'sinde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü. Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Siirt’te yüzde 72,5 olurken bu değer Türkiye için yüzde 79,1 olarak gerçekleşti.

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