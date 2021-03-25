Siirtli Evin Demirhan, olimpiyatlara katılmaya hak kazandı

Siirtli kadın güreşçi Evin Demirhan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde rakiplerini yenerek olimpiyatlara katılma hakkını kazandı.

Milli sporcu Evin Demirhan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde kadınlar 50 kiloda rakiplerini yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Siirtli kadın güreşçi Evin Demirhan, önemli bir başarıya imza atıp olimpiyatlarda şampiyon olarak Türk Bayrağı'nı dalgalandırmayı hedefliyor.

Siirt'te 13 yaşında güreşe başlayan, şu ana kadar 17 madalya kazanan ve 2017 yılında Polonya'da yapılan U23 Dünya Güreş Şampiyonasında altın madalya elde eden Evin Demirhan, şimdiden sıkı bir şekilde olimpiyatlara hazırlanıyor. Demirhan, kadınlarda altın madalyaya uzanmanın hesaplarını yapıyor.

24 Temmuz 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyatları korona virüs pandemisi nedeniyle 23 Temmuz 8 Ağustos 2021'e ertelenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.