Siirtli esnafı dolandırılmaktan komşuları kurtardı

Siirt’te kendisini cep telefonuyla arayan dolandırıcıların yalanına inanıp, 9 bin lirayı verdikleri hesap numarasına göndermek için banka şubesine giden esnaf, komşusunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Siirt’te oto sanayi sitesinde yedek parça satım işiyle uğraşan Serdar Özyeşil, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Sabah iş yerine geldiği sırada telefonu çalan Özyeşil, kendisini avukat olarak tanıtan kadın ile bir süre görüştü. Sözde avukatın verdiği hesap numarasına 9 bin lira yatırması gerektiğini aksi taktirde 150 bin liralık haciz işleminin başlatılacağını duyan Özyeşil, parayı yatırmak için bankanın yolunu tuttu. Özyeşil, dolandırıcıların istediği parayı hesaplarına yatıracağı sırada esnaf komşularının olayı fark etmesiyle dolandırılmaktan kurtarıldı.

Geçen günlerde telefonunun çaldığını ve kendini avukat olarak tanıdan kadınla görüştüğünü belirten Özyeşil, "Bir şeyler ifade etti, tam anlamadım bir iki kez tekrarladıktan sonra avukat hanım geçmiş yıllarda bir ürün satın aldığımı, fakat bu ürünü teslim almadığım için iade olduğunu ve bu iadeden dolayı da bir ücret doğduğunu ifade etti. O kadar ciddi konuşuyordu ki ben buna kandım. 9 bin lira para ödemem gerektiğini eğer o gün içerisinde 9 bin lira para ödemezsem 150 bin liraya yakın bir paranın icra edileceğini söyledi. Tabi ben bir şoka girdim ve o esnada korktum. Korktuğum için de ne yapacağımı bilemedim, birden bire ben o 9 bin lirayı hesaba göndermeyi düşünürken, kadın bir mesaj gönderdi. Mesajda avukat H. Çiçek olduğunu bu parayı bu saat içerisinde yatırmam gerektiğini bana ibra eden bir mesaj gönderdi. O mesaj üzerine ben daha da korktum ve 9 bin lirayı bir araya getirip tam yatıracakken esnaf arkadaşlarım ziyaretime geldi. Benim telaşlı halimden şüphelendiler, 'Neyin var, ne oldu senin bir şeyin var' dediler ben de bunun üzerine konuyu ifade ettim. 9 bin lira para istediklerini yoksa 150 bin lira para ödeyeceğimi onun için 9 bin lirayı hesabına göndereceğimi ifade ettim. O anda arkadaş bunların dolandırıcı olacağını söyledi. O anda ben kendime geldim birden bire. Şoktan çıkar gibi oldum. Mesajı avukata göndereyim dedim. Mesajı avukata gönderdim, avukat zaten ismi yazarken internet sitelerinde dolandırıcı olduğunu söyledi, katiyen parayı yatırmamamı söyledi, ben orada kendime geldim. Sonra savcılıkla görüştüm, savcılıkta aynı şeyleri ifade edince ben o parayı göndermedim, Yoksa 9 bin lira param gitmişti. Tüm vatandaşlarımızı uyarıyorum bu tür dolandırıcılıklara dikkat edin. Sürekli herkese yapıyorlar kimseye para kaptırmayın" dedi.

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