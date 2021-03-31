Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´te, 25 metre uzunlundaki ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekibi seferber oldu. Merdivenle çıkan itfaiye erinin yakalamak istediği sırada dengesini kaybeden kedi, görevlilerin yere açtığı brandanın üzerine düştü. Yaralanmadan kurtarılan kedi, barınağa götürüldü.
Kent merkezindeki 25 metre uzunluğundaki bir ağaçta kedinin mahsur kaldığını fark eden Siirt Hayvan Hakları Derneği üyeleri, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye erleri kurtarma çalışması başlattı.
Ekipler, itfaiye aracının merdiven desteğiyle kedinin bulunduğu alana ulaştı. Kedi, ekiplerin yerde açtığı brandaya düşmesiyle yara almadan kurtarıldı.
Siirt Hayvan Hakları Derneği üyeleri, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini ileterek, kurtarılan kediyi hayvan barınağına götürdü.
DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK
2021-03-31 18:39:41
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