Siirt'te korkutan yangın

Siirt’te, Suriyeli ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evde sobadan çıktığı iddia edilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale edip söndürdüğü yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, merkez Yeni Mahalle Cavid Üçok Caddesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi. Suriyeli ailenin kaldığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yerdeki hasırları tutuşturunca yangın çıktı. Alevler bir anda bütün evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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