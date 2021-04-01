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PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt’te defnedildi

İHA

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt’te defnedildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk babası çoban memleketi Siirt’te defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Cemil Kaçar (42) ilçenin Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada, teröristlerce önceden araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaçar, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şırnak Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Kaçar, defnedilmek üzere Siirt’te getirildi.
Hayatını kaybeden Cemil Kaçar Şeyh Musa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda defnedildi. Kaçar'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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