Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi

İHA

Siirt'te Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri işletmeye açıldı: Piknikçilere uyarı geldi

Siirt Botan Çayı üzerinde inşa edilen Alkumru, HES ile Çetin Barajı ve HES tesisleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabulü yapılarak işletmeye açıldığını duyuruldu. Feyezan dönemi nedeniyle piknikçilerin, nehir yatağında su seviyesinin de yükselebileceğini dikkate alarak herhangi bir can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşların Botan Çayına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamada, feyezan başlangıç döneminin bu yıl nisan ayı içinde olacağı tahmin edilmekte olduğu, baraj gölünün dolmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, "Suya bağlı olarak nisanmayıshaziran aylarında normal işletme şartları dışında kontrollü olarak baraj kapakları açılarak mansaba su bırakılması muhtemel görülmektedir. Can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşların Botan Çayına yaklaşmamaları, dikkatli olmaları, vatandaşlarımız tarafından feyezan dönemi olan 1 Mart30 Haziran tarihleri arası ve yaz aylarında piknik yapma, serinlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak gayesiyle Botan Çayı kenarı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu sebeple nehir yatağında su seviyesini de yükselebileceği dikkate alınarak herhangi bir can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşlarımızın Botan Çayına yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt’te defnedildi
YEREL HABERLER PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla ...
Siirt'te korkutan yangın
YEREL HABERLER Siirt'te korkutan yangın
Siirt’te otomobilin çarptığı genç yaralandı
YEREL HABERLER Siirt’te otomobilin çarptığı genç yaralandı
Diyarbakır annelerine destek için Siirt'ten yola çıktılar
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerine destek için Siirt'ten yola ...
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Siirt’te 4 bin dekar fıstık bahçesi tesis edilecek
YEREL HABERLER Siirt’te 4 bin dekar fıstık bahçesi tesis edilecek
Siirt’te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Siirt’te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri ...
Minik öğrenciler kanserojen madde içeren plastik araç gereçler yerine ahşap malzemelerle oyun oynuyor
YEREL HABERLER Minik öğrenciler kanserojen madde içeren plastik araç ...