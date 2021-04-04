Siirt'te öğretmenlerde koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı



Turan KOYUNCU/BAYKAN(Siirt),(DHA)SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyünde görev yapan öğretmenlerde koronavirüs tespit edilmesiyle, köy 10 süreyle karantinaya alındı.

Günbuldu İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenlerde koronavirüs tespit edilmesiyle köy 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantinaya ilişkin Baykan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Günbuldu köyünde koronavirüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi ayrıca Günbuldu İlk ve Ortaoklu'nda görev yapan öğretmenlerde de virüs tespit edilmesi nedeniyle 3-13 Nisan tarihleri arasında 10 günlük karantina uygulamasına geçilmesine, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Günbuldu köyünde sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2021-04-04 09:31:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.