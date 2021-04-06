Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kütüphane çalışanları heyeti ile görüştü

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 57. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, Kütüphane Müdürü Yavuz Demirkaya ile kütüphane çalışanlarından oluşan heyeti kabul etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ziyarette hafta içerisinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, kütüphane personellerinin Kütüphane Haftasını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Kütüphane etkinlikleri kapsamında, en çok kitap okuyan üç öğrenciye çeşitli hediyeler veren Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Ziyaret, hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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