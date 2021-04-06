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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te il pandemi kurulu toplantısı düzenlendi

İHA

Siirt’te il pandemi kurulu toplantısı düzenlendi

Siirt'te il pandemi kurulu toplantısı, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Siirt İl Sağlık Müdürlüğünde görevli halk sağlığı uzmanı İbrahim Teğin tarafından korona virüs salgınına karşı kentte yürütülen çalışmalar ve salgın ile ilgili güncel istatistiki verilere ilişkin sunum yapıldı. Toplantıda, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde yapılan çalışmalar, vaka durumu, tedavi süreçleri, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum ve filyasyon çalışmaları, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan genel tedbirler değerlendirildi. Kurul üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, korona virüs salgınının ilde alınan birçok önleme rağmen arttığını hatırlatarak, bu kapsamda vatandaşlardan salgınla ilgili alınan tedbir ve kurallara uyulması noktasında her zamankinden çok daha duyarlı olunmasını istedi. Salgınla mücadelede aşılama çalışmalarına dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, gerek aşılama işlemlerinde gerekse salgınla mücadelede vatandaşların daha da bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla tüm imkanların seferber edildiğini kaydederek, kentin kalabalık caddelerinde stant kurulması, vatandaşlara bilgilendirici broşür, maske ve dezenfektan dağıtılmasını istedi. Sahada görevli denetim ekiplerinin denetimlere kesintisiz devam edeceklerini, kurallara uymayan vatandaş ve işletmelere katı kuralların uygulanacağını aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, izolasyon kurallarını ihlal eden, pozitif veya temaslı olup kalacak yeri olmayan, mutasyon şüphesi olan kişilerin izolasyonu için KYK yurduna yerleştirilmeye devam edileceğini söyledi. Rehavetten kurtulmak gerektiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, özellikle bu dönemde, maske, sosyal mesafe kuralı ve temizliğin önemine bir kez daha dikkat çekerek, vatandaşların bu kurallara sıkı sıkıya uymasını istedi. Vali Hacıbektaşoğlu, ''Bu süreci Siirtli hemşehrilerimizin desteği ile hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Sağlıklı günlere ulaşmak zor değil. Tedbirlere uymak bizleri daha güzel yarınlara taşıyacaktır'' dedi.
Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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