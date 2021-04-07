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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te fıstık fiyatları düşünce siparişler 5 kat arttı

İHA

Siirt’te fıstık fiyatları düşünce siparişler 5 kat arttı

Siirt’te fıstık fiyatlarında yaşanan düşüş talebi arttırdı. Kilogramı 100 liradan 65 liraya kadar düşen fıstığa talep de 5 kat arttı.
Siirt’te her yıl artan fıstık fiyatları, uzun bir aradan sonra ilk defa düşüş gösterdi. Fıstık fiyatlarındaki düşüş en çok tüketiciyi sevindirirken, bu durumdan satıcı da memnun kaldı. Geçen yıl 100 liraya satılan Siirt fıstığı bu yıl 65 liradan alıcı buluyor.
Kentte 400 bin dekar alanda 10 milyona aşkın fıstık ağacının bulunduğunu belirten fıstık satıcısı Selami Özbilici, Siirt fıstığında bol ve bereketli bir sene geçirdikleri için fıstık fiyatlarının düşmesi ile satışların 5 kat arttığını dile getirdi. Özbilici, "20 yıldır Siirt fıstığıyla uğraşıyoruz. Geçen yıllarda Siirt fıstığının fiyatı 100110 liraydı. Bu yıl 6570 lira bu durumdan hem tüketici hem biz satıcı olarak çok memnunuz. Geçen yıllara nazaran kargolarımız 5 kat arttı. Allah'a şükür bu durumdan hem tüketici hem satıcı olarak gayet memnunuz. Siirt fıstığı, yağ oranı düşük ve çerezlik olduğundan dolayı diğer fıstıklara nazaran daha çok rağbet görüyor. Dolayısıyla hem fiyatta hem kargoda hem de müşterilerimize olan sevkiyatlarımızda çok sıkışık durumdayız" dedi.

"100 lira olan fıstık fiyatı 65 liraya düştü"
Bu yıl ürünün bol olması nedeniyle 100 liradan satılan fıstığın kilosunun 65 ile 70 liraya düşmesiyle akraba ziyaretlerine fıstık götürebildiklerini belirten müşteri Osman Aşçı, ürünün bol olmasıyla fiyatlardaki düşüşle fıstık tüketebildiklerini ve bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Aşçı, "Siirt merkezde oturuyorum. Bu seneki fıstık mahsulü çok iyi ve bereketli. Fiyatı da düştü. Ben akraba ziyaretine gideceğim ve 3 kilogram aldım. Herkese tavsiye ederim Siirt fıstığını” diye konuştu.

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