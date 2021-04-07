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Siirt’te vakalar artınca Vali Hacıbektaşoğlu denetimleri sıklaştırarak vatandaşları uyardı

İHA

Siirt’te vakalar artınca Vali Hacıbektaşoğlu denetimleri sıklaştırarak vatandaşları uyardı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlere sıklaştırarak vatandaşları kurallara uyması konusunda uyardı.
Vali Hacıbektaşoğlu, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu. Bir yılı aşkın bir süreden beri dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını önlemeye yönelik denetimlerin kent genelinde devam edeceğini belirten Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yeni mutant virüsün daha hızlı bir yayılma gösterdiğini, bütün vatandaşları önlemlere daha sıkı sarılmaya davet ettiğini söyledi. Kent genelinde mart ayına göre 78 kat artış gösteren bir virüsle karşı karşıya olduklarını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Eylül, ekim, kasım ayları salgının en yüksek olduğu zamandı. Biz aralıktan itibaren ciddi düşüş yaşadık. Mart ayı ortalamasına baktığımızda günlük vaka ortalamamız altıydı. Mart son haftası çok ciddi bir artış oldu. Bunda kontrollü normalleşme kısıtlayıcı tedbirlerin kalkması nedeniyle bir artış ön görüyorduk. Özellikle mutant virüsün bütün şehirlere ulaşması salgının ciddi manada yayılma hızının arttığını görüyoruz. Bunu ilimizde de görüyoruz. Nisan ayı bir haftalık ortalamamız 50'ye yakındır. Bu ciddi bir artış. Biz bunu gözlemliyoruz. Salgının başlangıcındaki artış hızından daha yüksek bir artış hızı demektir. Bu artış hızına göre bizim bütün tedbirlerimizi hiç aksatmadan sıkı sıkı uygulamamız gerekiyor. Mecbur olmadıkça hareket etmeyeceğiz. Çarşı pazar ve kalabalık yerlerden uzak duracağız. Seyahatlerimizi kısıtlamamız lazım. Aile ziyaretleri komşu ziyaretleri taziye düğün ve benzeri şeylerden kaçınmamız lazım. Her zamankinden daha fazla tedbirlere uymamız gerekiyor" dedi.
Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra ekiplerle birlikte denetime katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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