Siirt şehidi, memleketi Niğde'ye uğurlandı

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Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Eruh ilçesinde, dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem, düzenlenen törenle memleketi Niğde'ye uğurlandı.

Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için uğurlama töreni düzenlendi. Siirt Havalimanı'ndaki törene; Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacibektaşoğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Tören, şehidin cenazesinin ambulanstan alınarak, havalimanı alanına getirilmesiyle başladı. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Yapılan dua sonrası şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'nin Bor ilçesine uğurlandı.

DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2021-04-10 10:18:11



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