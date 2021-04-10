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Siirt Valisi'nden PKK'ya operasyon bölgesinde inceleme

DHA

Siirt Valisi'nden PKK'ya operasyon bölgesinde inceleme


Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını sürdürdüğü, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında incelemelerde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürdürülüyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gaffar Gören ile Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalındaki operasyon bölgesine helikopterle giderek, incelemelerde bulundu. Operasyona ilişkin askeri yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerine başarılar dileyip, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle etkin mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Operasyon bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Dağdöşü köyü sakinleriyle bir araya geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Eruh Turan KOYUNCU
2021-04-10 16:43:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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