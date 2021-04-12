Siirt Kızılay Şubesi’nden kan bağışı çağrısı

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Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Ramazan ayında iftardan sonra kan bağışının kabul edileceğini dile getiren Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, stoklarda azalan kan ihtiyacına yönelik vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi. Altunç, “Ramazanda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından hastaların mağdur olmaması için kan bağışı kabul edilecek. Kısıtlamalar kan bağışını kapsamıyor. İftar sonrasında kan bağışı için Siirt Habibe Sancak Kızılay Kan Merkezimiz açık olacak. Halkımızdan kan bağışına yönelik duyarlılık bekliyoruz. Alınacak randevu ve gelen SMS ile sokağa çıkabilecek vatandaşlarımızı bağış için bekliyoruz. Vatandaşlarımız bir ünite kan bağışı yaparak üç hayat kurtarabilir” dedi.

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