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Siirt’te aşı oranı yüzde 40’lardan yüzde 30’lara düştü: Aşı var, aşı olan yok

İHA

Siirt’te aşı oranı yüzde 40’lardan yüzde 30’lara düştü: Aşı var, aşı olan yok

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan aşı, vatandaşlara uygulanmaya devam ederken, Siirt genelinde aşılama oranı yüzde 40’lardan yüzde 30’lara düştü. Bu durum vakaların artmasını da beraberinde getirdi.
Ülke genelinde korona virüs vakalarının son günlerde yeniden artmaya başlaması, salgında mutasyon virüsünün hızlı bir şekilde yayılması endişesini de beraberinde getirdi. Siirt'te korona virüs vaka sayılarında artışın yaşandığını dile getiren Siirt İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, vatandaşların aşılanma oranının düşük olduğunu söyledi. Ömür, ''Bir yılı aşkın bir süredir pandemiyle hep beraber mücadele etmekteyiz. Pandemide geldiğimiz bu noktada şuan için elimizde bilinen en güçlü silah aşı. Aşılama konusunda bütün vatandaşların, bütün kesimlerin son derece hassas olması gerekiyor. Bakanlığın bize belirlediği hedef nüfusun maalesef şuan yüzde 30’unu aşılayabildik. Daha önce yüzde 40 olan oranımız hedef kitlenin artmasıyla birlikte yüzde 30’a düştü. Etkin bir bağışıklık için mutlaka bizim bu oranları yüzde 70’lerin üzerine çekmemiz gerekiyor. Aşı tedariki, stok ve lojistiğinde hiçbir sıkıntımız yok. Ancak fiziki olarak hastanelere ve başvuramayan vatandaşlarımızın da en yakın sağlık kurumuna bildirmeleri halinde bizler de ayaklarına kadar gidip aşı yapmayı planlamaktayız. Bu hizmetimiz güzel bir şekilde devam etmektedir'' dedi.

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