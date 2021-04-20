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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te gösteri ve yürüyüşlere 15 gün süreyle yasak getirildi

İHA

Siirt'te gösteri ve yürüyüşlere 15 gün süreyle yasak getirildi

Siirt'te miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, mülki amirliklerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere tüm etkinliklerin 20 Nisandan itibaren 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla ilimiz genelinde milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, olası yağma ve infial yaratabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında, mülki amirliklerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asma etkinliğinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’ inci maddesi hükümleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17’nci19’uncu maddeleri, gereğince ilimiz sınırları içerisinde 20 Nisan 20214 Mayıs 2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile yasaklanmıştır. Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17’nci ile 28’inci maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ile 66’ncı maddeleri, 5326 sayılı kabahatler kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır. Gerçekleştirilmesi muhtemel izinli ve izinsiz her türlü toplantı ve etkinliğin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi (c) bendine istinaden huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik izletilmesini ve teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve video kayıt makineleri gibi araçlarla kayıt altına alınacaktır'' denildi.

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