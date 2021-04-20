Siirt'te şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yara almadan kurtuldu

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Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile virajı alamayan minibüs, şarampole devrildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, SiirtEruh karayolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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