Siirt’te sürüye çarpmamak için direksiyonu kırdı, hayatından oldu

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Siirt’te, yoldaki koyun sürüsüne çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, şarampole devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, SiirtKurtalan karayolunda meydana geldi. 53 DJ 708 palakalı araç sürücüsü Serhat K., (30) seyir halindeyken yola çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için aniden direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Serhat K.nin olay yerinde hayatını kaybetti. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü çıkarılırken, olay yerinde öldüğü belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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