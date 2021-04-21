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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te Roma dönemine ait 321 gümüş sikke ele geçirildi

İHA

Siirt’te Roma dönemine ait 321 gümüş sikke ele geçirildi

Siirt’te jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 321 adet gümüş sikke ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılara yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığının Önlenmesi ve Kültürel Mirasımızın korunması maksadıyla yapılan çalışmalar sonucu, Bitlis ve Siirt illerinde ikamet eden 5 şüphelinin çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri Siirt il merkezine getirerek haksız kazanç elde etmek maksadıyla satacakları, bu kapsamda müşteri arayışı içerisinde oldukları bilgisi alınmıştır. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Siirt il merkezinde şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen fiziki takip ve devamında icra edilen operasyon sonucu şüpheliler yakalanmış olup, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalar sonucu; Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 321 adet gümüş sikke ele geçirilmiştir.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheliler hakkında adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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