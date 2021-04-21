Seyircisiz maçta olay çıktı: Futbolcular birbirine girdi

Siirt’te Özel İdarespor, sahasında Adıyaman 1954 Spor ile karşılaştı. Maçta, futbolcular arasında arbede yaşandı.

Misli.com 3. Lig 4 Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Adıyaman 1954 Spor ile 22 berabere kaldı. Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Siirt Özel İdarespor erken dakikalarda Harun Koç ile bulduğu gol ile 10 öne geçti. 33. dakikada ev sahibi penaltıdan Ahmet Güven’in attığı gol ile farkı 2’ye çıkardı. Adıyaman 1954 spor futbolcu Ahmet Teker’in attığı golle ilk yarı 21’lik skorla sona erdi. İkinci yarıda 53. dakikasında Adıyaman 1954 Spor futbolcusu Mehmet Küçükdurmuş’un attığı gol ile skora denge geldi. Maç 22 biterken bitiş düdüğüyle birlikte Adıyaman 1954 spor futbolcuları Siirt Özel İdarespor futbolcularına saldırdı. Her iki taraf arasında yaşanan arbedeyi güvenlik güçleri güçlükle önledi.

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