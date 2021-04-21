Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı

Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.
Misli Com. 3'üncü Lig 4'üncü grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor, sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'u konuk etti. Siirt Atatürk Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor oyuncuları hakeme itirazda bulundu. İtiraz sırasında her iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında kavga çıktı. Kavgada stadyumda görevli 1 kişi yaralandı.
Kavga, stadyumda görevli polislerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK
2021-04-21 19:51:25
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