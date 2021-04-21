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Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı

DHA

Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.
Misli Com. 3'üncü Lig 4'üncü grupta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor, sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'u konuk etti. Siirt Atatürk Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor oyuncuları hakeme itirazda bulundu. İtiraz sırasında her iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında kavga çıktı. Kavgada stadyumda görevli 1 kişi yaralandı.
Kavga, stadyumda görevli polislerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK
2021-04-21 19:51:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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