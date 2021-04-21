Siirt'te, maçta çıkan olayda 1 kişi yaralandı



Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)Siirt İl Özel İdare Spor ile Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor karşılaşmasında futbolcu ve teknik heyetin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor, sahasında Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'u konuk etti. Siirt Atatürk Stadyumu'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor oyuncuları hakeme itirazda bulundu. İtiraz sırasında her iki takım futbolcuları ve teknik heyet arasında kavga çıktı. Kavgada stadyumda görevli 1 kişi yaralandı.

Kavga, stadyumda görevli polislerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçın arından çıkan olaylar

-Polisin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK

2021-04-21 20:10:52



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