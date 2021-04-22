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Kaçak sigaraya, ‘kurutulmuş ekmek’ demesi de yetmedi 350 karton sigarayla yakalanan sanığın beraati bozuldu 3 bin 500 paket kaçak sigarayı ekmek zannetmiş

İHA

Kaçak sigaraya, ‘kurutulmuş ekmek’ demesi de yetmedi 350 karton sigarayla yakalanan sanığın beraati bozuldu 3 bin 500 paket kaçak sigarayı ekmek zannetmiş

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünün bagajında 350 karton kaçak sigara ele geçirildi. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan otobüs şoförü, ‘Kolilerin içerisinde kurutulmuş ekmek olduğunu biliyordum’ deyince açılan davadan beraat etti. Ancak Yargıtay 19.Ceza Dairesi beraat kararını bozdu.
Kurtulan ilçesinde güvenlik görevlileri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 350 karton kaçak sigara ele geçirildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Olay günü tutulan tutanakta, kolilerin içerisinde kaçak sigara olduğunu belirten şoför hakkında, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'a muhalefet” suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemede savunma yapan sanık otobüs şoförü, kaçak sigara bulunan koliler için, “Ben o kolilelerde kurutulmuş ekmek olduğunu biliyordum” dedi. Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 19. Ceza Dairesi, beraat kararını bozdu.
Yargıtay kararında, “Yolcu taşımacılığı yapan otobüste alınan arama emrine istinaden yapılan aramada, aracın bagajından siyah poşetler içerisindeki kolilerden 350 karton (3 bin 500 paket) gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Sanığın tanımadığı bir şahıstan içinde kurutulmuş ekmek olduğu söylenen kolileri aldığına dayanan savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ortadadır. Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaranın miktar itibarıyla ticari mahiyette olup ve kişisel kullanım sınırlarını aştığının anlaşılması karşısında sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatına karar verilmesi yasaya aykırıdır. Müsaderesine hükmedilen gümrük kaçağı sigaranın 3 bin 500 paket olduğu gözetilmeden 2 bin 700 paket olarak karara yazılması kanuna aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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