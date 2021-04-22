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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım arazilerinin satışında vergi ve harç alınmayacak

İHA

Tarım arazilerinin satışında vergi ve harç alınmayacak

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarım arazilerinin satışında vergi ve harç alınmayacağını duyurdu.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yapan 7255 sayılı gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun 4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. 7255 sayılı kanunun 19. maddesi ile 5403 sayılı kanunun 8/I maddesinde değişiklik yapılarak tarım arazilerinin miras yolu ile intikal işlemlerine vergi ve harç muafiyetinin getirildiği kaydedildi. Açıklamada, ''5403 sayılı kanunun 8/I maddesinde yer alan intikal işlemlerindeki vergi muafiyetinden yalnızca yeter gelirli büyüklüğe haiz olan kişilerin mirasçıları faydalanabilmekte idi. Yapılan yeni düzenleme ile vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde 5403 sayılı Kanunun 8/C hükümlerine göre intikal işlemlerini yaptıran tüm mirasçılar vergi ve harç muafiyetinden faydalanabilecektir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapan 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7255 sayılı kanunun 19. maddesi ile 5403 sayılı kanunun 8/I maddesinde değişik yapılarak hisseli tarım arazilerinin satış işlemlerine vergi, harç ve döner sermaye ücretlerine muafiyetleri getirilmiştir. Ülkemizde tarım arazilerindeki en büyük sorunlardan biri de hisselilik sorunudur. Tarım arazilerinde metrekare ve santimetrekare büyüklüklerinde binlerce hisse bulunmaktadır. Malikler bu hisselerini satmak istemelerine karşın vergi ve döner sermaye ücretlerinin arazi bedelinden fazla olması nedeni ile bu hisseler satılamamaktadır. 5403 sayılı kanunda yapılan yeni düzenleme ile, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin altındaki hisselerin hissedarlara satışı halinde vergi, harç ve döner sermaye ücretleri alınmayacaktır. Yapılan bu düzenleme ile hisseliliğin azaltılması ve hissedarların kendi aralarında anlaşmaları teşvik edilmiştir. Bu muafiyetten faydalanabilmek için, satılan hissenin arazi sınıfına göre asgari büyüklük değerlerinin altında olması ve hissenin tamamının aynı anda bir veya birden fazla hissedara satışının yapılması gerekmektedir'' denildi.

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