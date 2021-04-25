Kısıtlamada sokağa çıkan çocuklar, parkta köpekle oyun oynadı

Siirt’te bazı çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parka inip köpekle oyun oynayarak vakit geçirdi.
Siirt'te çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutup parkın yolunu tuttu. Burada yanlarına gelen köpekle eğlenen çocuklar birlikte top oynadı. Çocuklar aralarına aldıkları köpeğe topla pas alışverişinde bulundu. O anlar bir vatandaşın cep telefonlarına kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.