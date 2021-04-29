Siirt’te tarihi sabatlar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen, Siirt’te sayıları parmakla gösterilecek kadar azalan sabatların gelecek nesillere kazandırılması için restore edilip, koruma altına alınması çağrısında bulundu.

Siirt’te yaz ve kış aylarına göre sığınak ve geçit görevi gören tarihi sabatlar, ilgisizlik sonucu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Araştırmacı Gazeteci Ayhan Mergen, geçmişi yüzlerce yılı aşkın süreye dayanan sabatların gelecek nesillere kazandırılması için restore edilip koruma altına alınması çağrısında bulundu. Siirt’te Milattan Önce 78 bininci yıllara dayanan yerleşim olduğunun tespit edildiğini kaydeden Mergen, birçok kültüre ev sahipliği yapan Siirt’te mimari değeri yüksek birçok yapı bulunduğunu söyledi. Mergen, “Yakın bir zamana kadar Siirt’in mimarisinde çok önemli bir yere sahip olan bir sabatın yani Türkçe deyimiyle bir geçidin önündeyiz. Siirt ve Mardin’de görülen bu geçitler yazın Siirt’in sıcağında insanların biraz nefes alıp soluklanabildiği alanlardı. Aynı şekilde kışında yağmurdan, kardan kaçıp sığındıkları yerlerdi. Üstü ev altı tarafı da geçit olan bu sabatların Mardin deyimiyle abbaralerin sayısı her geçen gün azalmaktadır. Yakın bir tarihe kadar sayıları 10’ları bulan bu sabatlardan günümüze kadar intikal eden ancak 3 veya 4 tanesi var. Bunlar Siirt il merkezinin yanı sıra Tillo ilçemizde de görülüyordu. Orada da sayılar çok azalmış durumda Tillo'da yalnız 2 sabat kalmış durumdadır” dedi.

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