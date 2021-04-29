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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan'da ilahilerle vatandaşı sahura uyandırıyor

İHA

Ramazan'da ilahilerle vatandaşı sahura uyandırıyor

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde her yıl Ramazan ayında halkı uyandıran 10 çocuk babası Cengiz Polat, bu yıl da geleneği sürdürdü.
29 yıldır beldede vatandaşları aracına bağladığı hoparlörden ilahilerle uyandıran Cengiz Polat, gece yarısı mahalle ve sokak aralarını dolaşarak vatandaşları sahura kaldırıyor. Yılın 11 ayı oturduğunu belirten Cengiz Polat, Ramazan ayında boş durmayarak vatandaşları uyandırırken kulağa hoş gelen ilahiler bulduğunu söyledi. Polat, “Bu Ramazan ayında da belde halkını ilahiler dinleterek sahura uyandırıyorum. Vatandaşlar bu durumdan çok memnun. Ben de çok memnunum. Bu gelenek böyle gelmiş böyle gider inşallah” dedi.

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