Siirt'te PKK'nın cephaneliği bulundu

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Turan KOYUNCU/SİİRT,(DHA)SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda kayalıkların altına gizlenen cephanelik bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-13 Şehit Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde arama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, kayalıkların altına gizlenmiş PKK'lı teröristlere ait 3 Kalaşnikof tüfek, 1 makineli tüfek, 312 mermi, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 145 gram TNT kalıbı, 40 gram barut, el dürbünü ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirdi.

DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2021-04-30 16:30:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.