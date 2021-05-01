Siirt’te bataklığa saplanan keçi arıcı tarafından kurtarıldı

Siirt’in Tillo ilçesinde bataklığa saplanıp mahsur kalan keçi arıcı tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde yaşandı. Hatrant köyünde arıcılık yapan Muhsin Beydoğan adlı vatandaş arı kovanlarına yakın yerde bir keçinin bataklığa saplanarak mahsur kaldığını gördü. Keçiyi mahsur kaldığı yerden çıkaran Beydoğan, keçiyi doğal ortamına bıraktı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.