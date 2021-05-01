Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adı memleketi Siirt'te yaşatılacak

Siirt Belediyesince, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısında DHKPC tarafından 6 yıl önce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adı, Siirt Adliyesinin bulunduğu caddede yaşatılacak.
Siirt Belediyesinin meclis kararına göre, Barış Mahallesi Siirt Adliyesinin bulunduğu caddeye Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi adı verildi. Siirt Belediye ekiplerince Mehmet Selim Kiraz’ın adının bulunduğu tabela caddeye asıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.