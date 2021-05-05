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Mahallede uyuşturucu bağımlıları arttı, vatandaş çareyi pankart asmakta aradı

İHA

Mahallede uyuşturucu bağımlıları arttı, vatandaş çareyi pankart asmakta aradı

Siirt'te, mahallelerinde artan uyuşturucu bağımlılığı ve beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekmek isteyen mahalle sakinleri, astıkları pankartla yetkililerden destek talebinde bulundu.
Siirt kent merkezi Karakol Mahallesi mevkiinde harabe yerleri mesken tutan ve buralarda uyuşturucu kullanıldığını belirten mahalle sakinleri bu duruma tepki göstermek için "Uyuşturucuya hayır mahallene sahip çık" pankartı astı. Mahalleyi mesken tutmuş bağımlılar yüzünden çocukların sokağa çıkamadığını belirten mahalle sakinlerinden Sedat Eren, yetkililerin bu duruma bir el atmaları gerektiğini söyledi. Eren, "Bu pankartı hazırladık. Uyuşturucu bağımlılarından çok rahatsız oluyoruz. Bir an önce yetkililerin olaya el atmasını istiyoruz. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Uyuşturucu bağımlıların meskeni haline gelen mahallede vatandaşların sokağa çıkamadıklarını aktaran Seydan Erdem adlı mahalle sakini de yetkililerin bu soruna biran önce müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Erdem, "Mahalleli olarak arkadaşlar bu pankartı açtılar. Uyuşturucuya son verdiler. Burada kimse uyuşturucu satmasın. Kimse zehirlenmesin. Devletin buraya bir el atması lazım. Yeter bu çocuklar zehirleniyor" diye konuştu.

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