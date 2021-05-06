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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’ten 3 bölgeye 20 milyon sebze fidesi gönderildi

İHA

Siirt’ten 3 bölgeye 20 milyon sebze fidesi gönderildi

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde üreticiler tarafından üretilen 20 milyon sebze fideleri Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerine gönderildi.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘‘Sera Modernizasyon Projesi’’ ile Siirt’te seracılıkla geçimlerini sağlayan üreticilere destek olmak ve sektörün gelişmesini sağlamak için yürütülen projede Siirt’in Kurtalan ve Baykan ilçe çiftçilerine sera naylonu ve malzemesi dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan kaynakla 41 sera üreticisine 13 bin metrekare sera alanı için 15 bin TL tutarında 4 bin 300 kilogram sera naylonu ve malzeme dağıtımı yapıldı. Sera naylonu ve malzeme dağıtımı yapılan Baykan ilçesi Ulaştı köyünde örtü altı ve tarlada olmak üzere 45 dönüm alanda sebze fidesi yetiştirilerek, buradan da Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerine 20 milyon sebze fidesi gönderildi.
Köydeki seralarda yıl boyunca 3 dönemde farklı ürünler alınmaktadır. Köyde yapılan karlı tarımsal faaliyetten dolayı köye dönüş başlamış, 50 civarında köylü köyüne geri dönerek tarımsal faaliyete yapmaktadır. Sera naylonu ve malzeme dağıtımına Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, İl Müdür Yardımcısı Yaşar Ören, İlçe Müdürü Rıfat Aslan, Şube Müdürü Ercan Kaplan, Şube Müdürü Mehmet Seven, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.

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