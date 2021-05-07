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Göçerlerin zorlu yolculuğunu 'kırkayaklar' sona erdirdi Siirt'te göçebeler hayvanlarını kırkayak denilen araçlara yükleyerek taşımaya başladı

İHA

Siirt'te göçerlerin yaylalara zorlu yolculukları, kırkayak denilen tır sayesinde artık son buldu. Göçerler, küçükbaş hayvanlarını yaylalara kırkayaklara yükleyerek götürüyor.

Göçerlerin zorlu yolculuğunu 'kırkayaklar' sona erdirdi Siirt'te göçebeler hayvanlarını kırkayak denilen araçlara yükleyerek taşımaya başladı

Siirt’te göçerlerin yaylalara zorlu yolculukları, kırkayak denilen tır sayesinde artık son buldu. Göçerler, küçükbaş hayvanlarını yaylalara kırkayaklara yükleyerek götürüyor.
Siirt’ten Erzurum, Ağrı ve Tatvan’daki yaylalara gitmek için daha önce patika ve karayolunda yaya olarak yollara düşen göçebelerin zorlu yolculuğu sona erdi. Göçebeler, artık küçükbaş hayvanlarını kırkayak denilen tıra yükleyerek yaylalara rahat bir şekilde ulaşıyor. Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek yolculuk için göçebelerin artık karayollarına düşmeyeceklerini belirten Selami Karabulak, hayvan sahiplerinin zorlu ve meşakkatli geçen patika ve karayolunda ilerlemelerinin sona erdiğini, hayvanlarını tırlara yükleyerek yaylalara ulaştıklarını söyledi. Karabulak, "Şu anda Botan Çayı kenarındayız. Siirt’teki hayvanları yaylalara çekeceğiz. Burada 5 bin civarında hayvan var. Yüksek derecede sıcaklık, kuraklık var. Hayvanların burada telef olmaması için biran önce yaylaya gitmesi gerekiyor. Daha önce bu hayvanlar yaylaya karayolu ile gidiyordu. Karayolu çok zahmetli olduğu için görmüş olduğunuz tırlarımız, kırkayaklarımız ile beraber Erzurum, Ağrı bölgesinden yaylaya çıkaracağız. Şu anda hayvancılık çok zor şartlar altında geçiyor. Hayvan sahipleri ile konuştuğumuz zaman zorlanıyorlar. Bu sene kuraklık olduğu için onların da işleri çok zor. Emekleri boşa gitmesin inşallah" dedi.

Günübirlik çadır kurma zahmeti de sona erdi
Göçebelerin bundan böyle zorlu arazilerden geçmeyecekleri gibi günübirlik çadır kurma dertlerinin de olmayacağını belirten Sabri Güç, küçükbaş hayvanlara yiyecek ve içeceklerini verdikten sonra tırlara yükleyerek gidecekleri yaylalara çobanlarıyla beraber sağ salim ulaştırdıklarını söyledi. Güç, "Botan Çayı kenarından hayvanlarımızı kuraklık nedeniyle yaylara götüreceğiz. Eskiden karayolu ile götürüyorduk, zorluklarla karşı karşıyaydık, şu anda araçlarla götürdüğümüz için rahatız. Eskiye nazaran çok rahatız. Bu sene kuraklık var, zorlanıyoruz. Erzurum bölgesine gideceğiz" diye konuştu.

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