Siirt'te açılan semt pazarında kurallar hiçe sayıldı

Siirt'te İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında korona virüs tedbirleri alınarak açılan pazarda kurallara uyulmadığı görüldü.
Sabah saatlerinde kent merkezindeki semt pazarına gelen pazarcılar, tezgahlarını açarak satış yaptı. Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile diğer yetkililer pazara gelerek pazarcı esnafıyla görüşüp sorun ve taleplerini dinledi. Polis ekipleri pazar çevresinde yaptıkları anonsta, korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Pazarda bazı noktalarda korona virüs kuralları ihlal edilerek kalabalık oluştuğu görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.