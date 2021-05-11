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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu 5’inci il oldu

İHA

Siirt hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu 5’inci il oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 1521 Mayıs olarak belirlenen Aile Haftası çerçevesinde Türkiye'deki aile yapısını ortaya koyan temel istatistiklere yer verilen 2020 yılı istatistiklerle aile bültenini paylaştı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Türkiye'de 2020 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu 5. il 4,87 kişi ile Siirt oldu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü görüldü. İllere göre incelendiğinde 2020 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari izledi. 4. sırada Batman 5,06 kişi, 5. sırada Siirt 4,87 kişi ve 6. sırada Mardin 4,79 kişi ile ilk on il içinde yer aldı. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir izledi.
Siirt ilinde bulunan 65 bin 753 hane halkı tiplerine göre incelendiğinde; tek kişilik hane halkı sayısı 7 bin 834 kişi tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı 44 bin 74 kişi, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı sayısı 12 bin 435 kişi ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı bin 410 kişi olarak gerçekleşti.

Siirt geniş aileden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu 10. il
Geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 24,4 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi yüzde 24,2 ile Şırnak ve yüzde 21,5 ile Batman izledi. 6. sırada yüzde 19,6 ile Mardin ve 10. sırada yüzde 18,9 ile Siirt ilk on il içinde yer aldı. Geniş aileden oluşan hane halkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9 ile Eskişehir oldu. Eskişehir'i yüzde 9,6 ile Çanakkale ve yüzde 10,1 ile Niğde ve Balıkesir izledi.

Siirt’te evliliklerin yüzde 12,4’ü akraba evliliği
2020 yılında Siirt ilinde gerçekleşen bin 821 evliliğin yüzde 12,4’ü olan 225 evlilik akraba evliliği oldu. 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin, yüzde 15,1 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, yüzde 3,7 ile Mardin ve yüzde 12,6 ile Muş izledi. 4. sırada yüzde 12,4 ile Siirt, 6. sırada yüzde 10,8 ile Şırnak, 8. sırada yüzde 10,4 ile Batman ilk on il içerisinde yer aldı. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 0,5 ile Kütahya olduğu, bu ili yüzde 0,6 ile Çanakkale ve Edirne illerinin izlediği görüldü.

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