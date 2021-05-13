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Bakan Soylu'dan Gabar'da üs bölgesindeki güvenlik güçlerine ziyaret

DHA

Bakan Soylu'dan Gabar'da üs bölgesindeki güvenlik güçlerine ziyaret


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/ERUH (Siirt), (DHA)İÇİŞLER Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda Siirt'in Eruh ilçesindeki Gabar Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesinde güvenlik güçlerini ziyaret etti. Ziyarette Bakan Soylu, operasyondaki birliklere telsizden seslenerek, bayramlarını kutlayıp, Suriye'nin Afrin kentinde olduğunu belirttiği Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile görüntülü görüşme yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı nedeniyle Eruh ilçesindeki Gabar Dağı'nda bulunun Akrep Tepe Üs Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Beraberindeki Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Siirt Valisi ve Belediye Başkanveekili Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgenera Arif Çetin ile birlikte üs bölgesini ziyaret eden Bakan Soylu, operasyondaki 'Rozet ve Akrep' unsurlarına telsizden bayramlarını kutlayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını illeti. Bakan Soylu, "Her birinizin bayramını tebrik ediyoruz. Allah nice bayramlara huzurla, birlikle, sağlıkla ulaşmayı nasip etsin. Ayrıca size kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem selamlarını hem de bayram dileklerini getirdik. Burada kahramanca bir mücadele yapıyorsunuz. Girmediğiniz yer kalmadı, mücadele etmediğiniz alan kalmadı. Terör örgütünün nefesini kestiniz" dedi.
AFRİN'DE EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜ
Bakan Soylu, Gabar Dağı'nda bulunan üs bölgesindeki ziyareti kapsamında güvenlik güçleriyle kahvaltı yaptı. Kahvaltı sırasında Bakan Soylu, Ramazan Bayramı nedeniyle Suriye'nin Afrin kentinde görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile görüntülü görüştü. Görüşmede Emniyet Genel Müdürü Aktaş, "Kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini sağlayan onları PKK/PYD terör örgütünün zulmünden koruyan kahramanlarımızla birlikteyiz. Arkadaşlarla bayram namazını eda ettik" diye konuştu.
Görüşmede Bakan Soylu, Aktaş'a, "Afrin'e gidince yüzün gülüyor. Ankara'da bu kadar yüzün gülmüyordu. Gabar'da kahramanlarımızla birlikte kahvaltıdayız. Gabar'dan Afrin'e selamlarımızı ve bayram dileklerimizi iletiyoruz" dedi. 
Bakan Soylu, ziyaretinde Bakan Soylu, Akrep Tepe Üs Bölgesi'nde nöbet bekleyen bir askerin ailesiyle bayramlaştı.DHA-Genel Türkiye-Siirt / Eruh Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2021-05-13 10:45:14

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