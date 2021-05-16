Siirt’te yangında samanlar kül oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’te çıkan yangında göçerlere ait samanlar kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, SiirtKurtalan karayolu Kezer mevkiinde meydana geldi. Göçerlere ait olduğu öğrenilen samanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında samanlık alanın büyük bir kısmı yanarken, maddi zarar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.