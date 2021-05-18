Siirt’te etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Yassıdağ bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen yakın hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK’lı teröriste ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik Eren13 operasyonu kapsamında 17 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen yakın hava destekli operasyon sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubunun silah, teçhizat ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiği ve etkisiz hale getirilen teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu bölgede jandarma özel harekat, güvenlik korucusu ve mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timleri tarafından icra edilen arazi taraması faaliyeti sonucu bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet M16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet şarjör ve bol miktarda örgütsel doküman, gıda ile bol miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak/barınaklar imha edilerek, kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.