Siirt'te etkisiz hale getirilen 3 teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi

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Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sürdürülen 'Eren-13' operasyonları kapsamında, Eruh'un Yassıdağ kırsalında, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramalarda; 3 teröriste ait 2 kalaşnikof, M-16 tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör, örgütsel doküman, gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2021-05-18 10:58:38



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