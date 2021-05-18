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Siirt’te insan ticareti ile mücadele alanında bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı

İHA

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile Siirt'te kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine yönelik insan ticareti ile mücadele alanında bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt’te insan ticareti ile mücadele alanında bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ile Siirt’te kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine yönelik insan ticareti ile mücadele alanında bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı Osman Koramaz, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Abdullah Kaplan, Siirt Barosu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
İnsan ticareti konusunda farkındalık ve istişare toplantısının Siirt’te yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, daha önce Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde görev yaptığını, kurumun her geçen gün güçlenerek, uluslararası standartlarda hizmet verdiğini belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu, İnsan ticareti ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin işbirliğinin önemine dikkat çekti.
İl Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, insan ticaretiyle mücadele ve mağdurlarının korunması ile tüm göçmen gruplarına yönelik yürütülen çalışmalar ile İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı. Ok, toplantıda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesine kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin destek olmaları gerektiğinin altını çizdi.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut ise Türk Ceza Kanunun 80. maddesi kapsamında İnsan ticareti suçu ve Yargıtay vaka örnekleri ile ilgili önemli bilgiler aktardı.
İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı Osman Korkmaz ise ülkede bu alandaki mücadelesi ve güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Toplantı, kurumlar arası işbirliği alanları ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerin sunulması ile sona erdi.

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