Siirt'te 19 Mayıs etkinlikleri

Siirt'te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilerek, Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç ve kurum çalışanları tarafından Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Aziz şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesinin ardından tören son buldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.