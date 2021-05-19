Siirt'te akrebin soktuğu kadın için Mehmetçik seferber oldu

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Siirt Merkez Ormanardı köyünde fıstık bahçesinde çalışırken akrebin soktuğu kadın, helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Siirt merkez Ormanardı köyü kırsalında fıstık bahçesinde çalışan Hükümet Sadak adlı kadın (58), akrep sokması sonucu yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istemesi üzerine Sadak, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nden tekneyle karşıya geçirilerek Bostancık köyü mevkisinde jandarma ekiplerine teslim edildi. Sadak’a burada 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavisi yapıldı. Siirt'ten havalanan helikopter yaralı kadının bulunduğu yerden alarak, kent merkezinde ambulansla hastaneye nakledildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hükümet Sadak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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