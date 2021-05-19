Siirt'te akrebin soktuğu kadın askeri helikopterle hastaneye götürüldü

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Ormanardı köyünde akrep sokan Hükümet Sadak (58), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Ormanardı köyünde meydana geldi. Köyde fıstık bahçesinde çalışırken akrep sokan Hükümet Sadak'ın yakınları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Siirt 3'üncü Tugay Komutanlığı'ndan kalkan askeri helikopter, bölgeye sevk edildi.

Sadak, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK

2021-05-19 21:15:32



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