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Siirt’te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı

İHA

Siirt’te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı

Siirt’te kuraklık nedeniyle fıstıkların yanmasından korkan bağ ve bahçe sahipleri tarlalarda ilaçlama çalışması başlattı.
'Yeşil altın' olarak bilinen ve ülke ekonomisine yılda 10 milyar lira katkısı bulunan Siirt fıstığı ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Kuraklık nedeniyle korku yaşadıklarını belirten üreticiler, mahsullerinin yanmaması için ilaçlama çalışması başlattı. Her yıl fıstık bahçesine gelerek amcalarına yardım ettiğini dile getiren Seyit Can, bu yıl yağışların yetersiz olmasından dolayı önlem amaçlı fıstık ağaçlarını ilaçlamaya geldiklerini söyledi. Can, "Amcalarım yıllardır çiftçilikle uğraşıyor. Bu senenin mahsulleri kuraklık olduğundan dolayı yanıyor. Yanmasınlar diye 15 gün arayla ilaçlama ve bakımını yapıyoruz. Amcalarım bazen yetiştiremiyor ben de onlara yardım ediyorum" dedi.
Kuraklık nedeniyle fıstıkların yanmaması için ilaçlama çalışması yaptıklarını belirten Salih Can ise geçen yılki gibi verimli bir yıl olmasını istediklerini dile getirdi. Can, "İlaçlama yapıyoruz bu sene mahsulleri daha iyi toplayabilmek için. Yanmasınlar diye temizleyip bakımını yapıyoruz. İnşallah bu yıl geçen yılki gibi verimli bir yıl olur" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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