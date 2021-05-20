Siirt'te 2021 yılı atılım ve yatırım yılı olacak

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesince yapımı devam eden yatırım ve projeleri yerinde denetleyerek, incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'te 2021 yılının atılım ve yatırım yılı olacağını söyledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Barış ve Veysel Karani Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları ile Millet Bahçesi ve Kızlar Tepesi Parkını ziyaret ederek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Siirt’te yapılan yatırımları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi alan Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, 2021 yılının atılım ve yatırım yılı olacağını kaydetti. Belediye çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Kooperatif Mahallesi'nden Barış Mahallesi'ne kadar atık suda önemli bir atılım gerçekleştiriyoruz. 2 bin 200 metre boyunda 800 metre çapında hat inşa ediliyor. Yine Veysel Karani Mahallesi'nde de bin metrelik yağmur suyu hattının inşaatını yerinde inceledik. Belediye birimlerimizin çalışmalarını gördük, hepsi aralıksız devam ediyor. 2021 yılı atılım ve yatırım yılı olacak, inşaallah eski adı Güres olan Hazreti Fakirullah Caddesi'nde de çalışmalar yarın başlayacak ve yılsonuna kadar büyük bölümünü bitirmiş olacağız. Siirt en güzel hizmetlere layıktır, yaptığımız her şey birinci sınıf olacak, kaliteli olacak" dedi.

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