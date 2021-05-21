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Siirt'te susamları toprakla buluşturan çiftçinin yüzü güldü

İHA

Siirt'te susamları toprakla buluşturan çiftçinin yüzü güldü

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çitçilere dağıtılan susam tohumu toprakla buluşturuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Siirt’in Tillo ilçesine bağlı Çınarlısu köyünde susam yetiştiriciliği projesi kapsamında üreticilere dağıtılan susamlar toprakla buluşturuldu. 17 çiftçiye 100 dekar alanda üretim yapmalarını sağlayacak susam tohum dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi kapsamında diğer köylerde de çalışmaların devam edeceğini söyledi. Demirhan, "Bugün susam projesi çerçevesinde geleneksel susam üretimini artırmak amacıyla köylülerimize verdiğimiz susam tohumunun ilk ekim aşamasını gerçekleştirdik. Köylülerimize ve ilimize bu susam ekiminin tarımsal ürün desteğinin artırılması projesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Köy muhtarı Hayrettin Beydoğan ise "Köyümüz 100 hanedir. Hepimiz beraber arazimize dönüp bütün arazimizi ektik. Güzel bir gelirimiz olacak buradan" diye konuştu.
Programda proje ile dağıtılan susam tohumları toprağa atılarak yılın ilk susam ekimi gerçekleştirildi.
Susamın güçlü besinsel yararları arasında kanseri önleme, kalp sağlığını iyileştirme, kan basıncını düşürme, güçlü kemikler oluşturma ve diyabeti önleme etkisi bulunuyor. Ayrıca uyku bozukluklarını, sindirimi iyileştirmeye, iltihaplanmayı azaltmaya, solunum sağlığını arttırmaya, diş bakımı, depresyon ve kronik stresi ortadan kaldırmaya da yardımcı olduğu biliniyor.

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